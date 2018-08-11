Азербайджанский текстиль может появиться в странах Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские производители текстильной продукции планируют посредством недавно открывшегося в Латвии торгового дома выйти на рынки стран Европы, в частности Балтии.

Об этом сказала Trend глава Ассоциации производителей и экспортеров текстильной продукции, руководитель компании Gilan Textile Park Мехрибан Ахундова.

"В этом направлении уже ведутся определенные работы", - сказала Ахундова.

В основном, по ее словам, азербайджанская продукция экспортируется в страны СНГ, Турцию, и в настоящее время некоторые компании уже работают над тем, чтобы выходить на европейские рынки.

Среди приоритетов развития текстильной промышленности в Азербайджане глава ассоциации назвала снижение себестоимости местных товаров и создание дизайнерских компаний.

"Для того, чтобы отечественная текстильная продукция серьезно конкурировала на рынке спроса, компаниям необходимо поднять уровень маркетинга производимого товара. Хотя сегодня качество местных товаров достаточное высокое, но из-за отсутствия соответствующего дизайна наша продукция порой не может конкурировать с зарубежным товарами. Поэтому нам нужны специальные дизайнерские студии, которые работали бы над дизайном местных товаров", - сказала Ахундова.

По ее словам, в настоящее время основной объем текстильной продукции, который поступает на рынок из-за рубежа, а именно китайского и пакистанского производства - это смешанные ткани, в составе которых очень много полиэстера.

"Это касается как детской одежды, так и одежды для взрослых. Однако из-за того, что цены на эту продукцию очень дешевые, большая часть населения отдает предпочтение именно этим зарубежным товарам. В отличие от них наша местная продукция производится в основном из очень качественных тканей. То есть, если это детская одежда, то это стопроцентный хлопок, это высококачественная ткань, которая производится из самой высококачественной - гребенной пряжи. Это один из самых дорогих видов пряжи в мире, так как она экологически чистая. То есть фактически на данный момент единственное преимущество импортируемого товара - это очень низкие цены", - отметила Ахундова.

( Автор: Матанат Насибова)

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