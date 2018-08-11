Привлекаются инвестиции в лёгкую промышленность Ташкента (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шайхантахурском районе столицы Узбекистана будет реализован ряд проектов по привлечению инвестиций в лёгкую промышленность, строительство жилья, медико-диагностического центра и дошкольных образовательных учреждений, переработку и фасовку меда, сообщает в субботу пресс-служба президента Узбекистана.

Об этом стало известно во время ознакомления президента Шавката Мирзиёева с проектами по социально-экономическому развитию Шайхантахурского района Ташкента.

В их числе проект создания технопарка на пустующем земельном участке в квартале Оклон. Здесь с участием коммерческих банков планируется организовать предприятия по выпуску текстильной продукции, готовой одежды и спортивных товаров. Реализация проектов, как ожидается, позволит обеспечить занятость женщин и молодежи района.

Глава государства дал указания по развитию промышленности на основе инноваций, изучению зарубежного опыта, повышению производительности и конкурентоспособности и поддержал инновационные проекты предпринимателей.

Как сообщалось ранее, рядом с Национальным парком создана Аллея литераторов и построено новое здание Союза писателей. Напротив аллеи строится жилье для писателей и поэтов. На первом этаже одного из домов откроются детский сад на 60 мест и семейная поликлиника.

Шавкат Мирзиёев зашел в одну из квартир в построенном доме и посетил дошкольное образовательное учреждение. Глава государства дал поручения по созданию необходимых условий для благополучной жизни семей и развития детей.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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