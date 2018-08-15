Азербайджанская инвесткомпания выпускает долларовые облигации с доходностью 6%

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания Invest-AZ выпускает процентные необеспеченные облигации на 1,5 миллиона долларов, следует из проспекта эмиссии компании, опубликованного на сайте Бакинской фондовой биржи в среду.

Стоимость каждой из 1500 облигаций составит 1000 долларов. Годовая процентная ставка по ним - шесть процентов, а выплаты - раз в квартал.

Компания сама выступит андеррайтером данного размещения.

Invest-AZ действует в Азербайджане с 2006 года. По итогам первого полугодия 2018 года активы компании составили 9,6 миллиона манатов, обязательства - 7,1 миллиона манатов. Компания завершила первую половину года с прибылью в 888,55 тысячи манатов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.