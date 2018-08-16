БАКУ /Trend/ - Казахстан занимает 16 место в мире по резервам золота, сообщили местные СМИ со ссылкой на председателя Национального банка Казахстана Данияра Акишева.

«В настоящее время объем золота в структуре золотовалютных резервов Национального банка достиг 42,3 процента, что является исторически максимальной величиной (минимальная доля золота наблюдалась в 2006 году – 7,2 процента). В стоимостном выражении этот объем составляет 12,9 миллиарда долларов, а в физическом – 323 тонны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, Казахстан находится на 16 месте в мире по резервам золота», – рассказал глава Нацбанка.

Объем золота существенно вырос с 2011 года, когда Нацбанку на законодательном уровне было предоставлено право преимущественной покупки аффинированного золота у отечественных производителей.

«Соответственно, существенный объем физического золота Нацбанка хранится на территории Казахстана, защищая его от геополитических рисков. Отмечу, что физическое золото не приносит дохода в отличие от неаллокированного, которое можно разместить на депозит», – пояснил Акишев.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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