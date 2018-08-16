Доля доллара в золотовалютных резервах Казахстана снизилась на 20%

БАКУ /Trend/ - За последние 12 лет доля доллара в золотовалютных резервах Национального банка Казахстана снизилась на 20 процентов, сообщили местные СМИ со ссылкой на председателя Национального банка Казахстана Данияра Акишева.

«С целью диверсификации Нацбанк постепенно снижал долю доллара в составе золотовалютных резервов. Если в 2006 году она составляла 67 процентов, то на конец июня 2018 года – 46 процентов», – отметил Акишев.

Глава Нацбанка пояснил, что активы, размещенные в иностранной валюте, инвестированы в государственные ценные бумаги, другие финансовые инструменты развитых и развивающихся стран, инвестиционная привлекательность которых подтверждается высоким кредитным рейтингом.

«Такая практика обеспечивает сохранность активов. Структура активов, размещаемых в разных видах валют, постоянно меняется, отражая степень ликвидности, уровень доходности, а также ограничение роста концентрации на отдельных валютах», – объяснил Акишев.

Между тем, по его словам, в рамках реализации стабилизационной функции Нацфонда предполагается обеспечение ежегодного гарантированного трансферта в республиканский бюджет. Соответственно, часть активов фонда инвестируется в наиболее ликвидные финансовые инструменты, которые, как правило, номинированы в долларах.

В результате, доля доллара в инвестициях Нацфонда выше, чем в золотовалютных резервах Нацбанка, и на данный момент составляет 63 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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