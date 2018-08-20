Малайзия поможет Узбекистану наладить систему халяльной сертификации продуктов питания

20 августа 2018 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекское агентство стандартизации «Узстандарт» и посольство Узбекистана в Куала-Лумпуре внедрят систему сертификации Halal в Узбекистане, что обеспечит беспрепятственный доступ и увеличит объемы экспорта узбекских товаров на рынок Малайзии, передают узбекские СМИ.

Узбекская делегация провела в Малайзии переговоры в Департаменте исламского развития (JAKIM), с которым подписан протокол о намерениях по совместному внедрению халяльной сертификации в Узбекистане и официальному признанию узбекского агентства малазийской организацией в качестве официального органа по выдаче халяльной сертификации.

В целях изучения малазийского опыта в данной сфере, а также ознакомления с процедурой выдачи сертификата Halal, проведения испытательных работ, деятельностью соответствующих лабораторий и системы повышения квалификации кадров, представители агентства «Узстандарт» посетили компанию Global Haltech.

Компания Global Haltech предоставляет услуги по внедрению системы выдачи сертификата Halal за рубежом, также проводит тренинги и курсы повышения квалификации для сотрудников данной системы. Компания имеет свою лабораторию Halvec Laboratorie», аккредитованную Департаментом исламского развития.

По итогам переговоров с компанией Global Haltech подписано соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения халяльной сертификации в республике совместно с малазийской компанией и обучения кадров в данном направлении.

Также, проведены переговоры с Департаментом стандартов Малайзии и обсуждены вопросы установления сотрудничества между агентством «Узстандарт» с малазийской организацией путем подписания совместной программы по обмену опытом, стандартами, повышению квалификации сотрудников и внедрения халяльной сертификации в Узбекистане.

По итогам встречи стороны достигли договоренности по подписанию совместной программы в рамках Международной конференции «ISO Week in Geneva 2018», которая состоится 23-28 сентября в Женеве.

Внедрение халяльной сертификации в Узбекистане позволит существенно повысить конкурентоспособность товаров из Узбекистана на рынках мусульманских стран, а также сыграет немаловажную роль в привлечении граждан данных государств в качестве гостей нашей страны по линии «Зиёрат» туризма.

Халяль, (халал) – всё то, что разрешено и допустимо в исламе (противоположно хараму). Наиболее часто это понятие используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан и Казахстан решили проблему скопления фур из-за возросшего грузопотока
Бизнес 16:55
Узбекистан пригласил IT-компании Индии к реализации инвестиционных проектов
ИКТ 16:10
Узбекистан и Турция увеличат товарооборот в 2,5 раза
Бизнес 15:18
Узбекистан и Россия создадут совместные бизнес-инкубаторы
Бизнес 14:16
Нацбанк Узбекистана предоставит льготные кредиты для строительства кинотеатров
Бизнес 13:14
В Узбекистане отремонтируют старые поезда для решения проблемы с нехваткой билетов
Туризм 12:03
Лента новостей
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 21 августа
Бизнес 17:02
Узбекистан и Казахстан решили проблему скопления фур из-за возросшего грузопотока
Бизнес 16:55
Творческий вечер Валерия Меладзе в Баку покажут на российском телеканале (ФОТО)
Звёздный мир 16:55
Глава республики сообщил о стабилизации ситуации в регионе
Россия 16:50
Французские компании могут принять участие в приватизации коммунальных операторов в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 16:37
Российская компания начала экспорт минводы "Ессентуки" в Азербайджан
Бизнес 16:33
МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме в дни праздника Гурбан
Общество 16:32
Очередной раунд переговоров по Brexit состоится 21-22 августа в Брюсселе
Европа 16:27
На праздник Гурбан ряд банков Азербайджана будет работать в усиленном режиме (СПИСОК)
Общество 16:26