Латвийские производители текстиля хотят выйти через Азербайджан на рынки стран СНГ (Эксклюзив)

21 августа 2018 07:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Производители текстильной продукции Латвии планируют создать в Азербайджане совместное производство с целью дальнейшего экспорта своей продукции на рынки стран СНГ.

Об этом сказала Trend глава Ассоциации производителей и экспортеров текстильной продукции Азербайджана, руководитель компании Gilan Textile Park Мехрибан Ахундова.

"В настоящее время переговоры продолжаются. В частности, такой интерес имеется у производителей нижнего белья Латвии, которым в данный момент невыгодно выходить на рынки стран СНГ из-за существующих таможенных пошлин и налогов для европейских стран. Учитывая, что Азербайджан имеет двусторонние соглашения о зоне свободной торговли со странами Содружества, создание совместного производства у нас в стране освободит экспорт готовой продукции в эти страны от таможенных выплат", - сказала глава Ассоциации.

По словам Ахундовой, уже состоялись переговоры с Ассоциацией производителей нижнего белья Латвии, и не исключено, что нынешней осенью будут достигнуты соответствующие договоренности.

"Кроме того, в первые месяцы осени ожидается встреча с председателем Ассоциации производителей текстильной продукции России, в ходе которой будут определены сроки начала реализации совместных планов в этой сфере", - сказала Ахундова.

По словам главы Ассоциации, азербайджанские текстильные товары пользуются большим спросом за рубежом, и бренд "Made in Azerbaijan" набирает популярность не только в Турции, но и в странах СНГ и Прибалтики.

"В настоящее время текстильная продукция отечественного производства представлена в торговых домах Азербайджана в Латвии, России, Турции, Украины, Беларуси. В этих домах представлены товары, производимые на Бакинской текстильной фабрике и Gilan Tekstil Parkı", - сказала Ахундова.

По мнению главы Ассоциации, отечественная текстильная продукция может составить конкуренцию на зарубежном рынке, прежде всего благодаря высокому качеству, отвечающему нормам экологической безопасности и международным стандартам.

Ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции создана с целью поддержки развития данного сектора в Азербайджане. Инициатива по созданию этой организации была выдвинута предпринимателями, задействованными в текстильной сфере. В целом подобные отраслевые ассоциации служат усовершенствованию отношений и связей между государством и частным сектором.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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