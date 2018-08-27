Азербайджан усилит продвижение отечественной продукции в ОАЭ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - До конца 2018 года Азербайджан откроет Торговый дом в Дубае.

Об этом сообщил Trend торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев.

По его словам, на данном этапе идет развернутая работа над серьезным проектом по открытию Торгового дома Азербайджана в Дубае.

"После открытия Торгового дома мы планируем работать в двух направлениях. Во-первых, в направлении продвижения товаров в розницу и, во-вторых, в направлении поиска оптовых покупателей разных видов азербайджанской продукции. Наряду с увеличением объемов поставляемой продукции в ОАЭ, планируем обеспечить стабильность наших поставок. Это очень важный нюанс, потому что постоянные поставки нашей продукции на рынки ОАЭ, и в частности Дубая, повысят доверие наших потенциальных импортеров и покупателей на рынках сбыта. С другой стороны, это также увеличит доходы Азербайджана от экспорта", - сказал торгпред.

По его словам, помимо того, что в Торговом доме в Дубае будет выставляться отечественная продукция, его посетители смогут ознакомиться с азербайджанской культурой, с богатой национальной кухней страны.

"Мы планируем проведение различных выставок, на которых будут демонстрироваться наши товары и местная продукция. Этим самым мы хотим максимально заинтересовать наших потенциальных покупателей и посетителей Торгового дома с тем, чтобы у них появилось желание не только приобрести нашу продукцию, но и посетить Азербайджан. Такая концепция, которую мы прорабатываем сейчас, направлена также на увеличение туристического потока из ОАЭ в Азербайджан. Торговый дом Азербайджана откроется в одном из самых престижных мест Дубая, и на данный момент мы ведем переговоры с нашими зарубежными коллегами с тем, чтобы в дальнейшем организовывать масштабные выставки", - сказал Алиев.

Он также отметил, что в Торговом доме Азербайджана будет действовать специальный информационный офис, где любой желающий сможет получить более подробную и интересующую его информацию по Азербайджану, в том числе и в туристическом направлении.

"Открытие Торгового дома будет способствовать увеличению экспорта в ОАЭ продукции ненефтяного сектора, продвижению азербайджанских товаров и расширению двусторонней торговли между нашими странами", - сказал собеседник агентства, отметив, что Азербайджан в качестве экспортера вызывает большой интерес в разных частях континента, что свидетельствует о грамотной и продуманной экономической политике государства.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь - июль 2018 года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ составил 28,457 миллиона долларов, что на 67 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом экспорт из Азербайджана в ОАЭ составил 12,317 миллиона долларов (рост на 58,8 процента), а импорт - 16,139 миллиона долларов (рост на 73,8 процента).

(Автор: Матанат Насибова)

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