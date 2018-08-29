Азербайджано-иранский автозавод планирует более чем втрое увеличить производство (Эксклюзив)

29 августа 2018 07:12 (UTC+04:00)

БАКУ-/Trend/ - До конца 2018 года на азербайджано-иранском автомобильном заводе "Хазар" планируется выпустить 1,5 тысяч автомобилей, сообщили Trend в компании AzerMash, являющейся одним из совладельцев завода.

В компании отметили, что в ближайшие два-три года объемы производства на заводе планируется увеличить в более чем три раза.

"Уже в 2019 году планируется довести производство автомобилей до трех тысяч в год, а в 2020-2021 годах - увеличить эти показатели до пяти тысяч единиц", - сообщили в компании.

На сегодняшний день завод выпускает две модели автомобилей (Khazar LD и Khazar SD). Однако в будущем к модельному ряду планируется добавить бренды Renault и Peugeot, стоимость которых составит от 18 до 21 тысяч манатов.

Автомобильный завод "Хазар" расположен на юго-востоке Азербайджана в Нефтчалинской промышленной зоне. Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания AzEuroCar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская

(Автор: Матанат Насибова)

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