Впервые в Баку пройдет тренинг для пар "Счастливая женщина = успешный мужчина" (ВИДЕО)

16 августа 2018 года коучи и бизнес тренера из Украины Александр Тищук и Инга Кирилюк проведут тренинг "Счастливая женщина = успешный мужчина", реализуемый компанией Business Ring.

Для кого этот тренинг? Для тех...

кто давно состоит в отношениях и хочет улучшить их

кто только в начале пути и хочет с самого начала построить крепкие отношения

чьи отношения в состоянии кризиса

кто хочет создать счастливую семью

Тренинг будет полезен как уже семейным парам, так и не состоящим в браке молодым людям. Тренеры говорят, что максимально эффективный результат от тренинга получат именно пары.

На тренинге вы узнаете:

✔️ что значит "крепкие" отношения

✔️ как женщине повлиять на успех мужчины

✔️ как мужчине сделать женщину счастливой

✔️ чего нельзя делать в отношениях

✔️ как работать с обидами, страхами и ревностью

✔️ что делать в конфликтных ситуациях

✔️ как учиться разговаривать заново

Александр и Инга: “...достаточно ли одной любви для построения крепких взаимоотношений? Чтобы супружеские отношения были длительными и крепкими, необходима постоянная работа над ними двух людей. И тут есть по крайней мере два пути: притирка и строительство. Путь сердца и путь разума. Женский и мужской подход в выстраивании отношений. Насколько они разные и как они дополняют друг друга? Давайте разбираться”.

Отметим, что Александр и Инга уже 17 лет в счастливом браке и растят сына чемпиона в разных видах спорта: велосипедный, плаванье, айкидо. У мальчика 26 медалей и более 30 грамот.

Помимо этого, Инга Кирилюк:

Вокалотерапевт

Коуч и тренер по работе с голосом и невербаликой в Международной Школе

Коучинга и Менторинга Master Coach Ukraine

Ведущий тренер в Школе "Убедительный оратор"

Тренер по публичным выступлениям в Международной школе тренеров Алены Сысоевой

Автор тренингов "Сила Голоса", "Актерское мастерство в продажах"

Автор и создатель обучающей игры “Великий Оратор”

Александр Тищук:

Сертифицированный Мастер бизнес коуч, Международный университет Лидерства (США)

Основатель Международной школы коучинга и менторинга "Master Coach Ukraine"

Член Европейского Совета менторинга и коучинга (ЕМСС)

Член Рыцарского Легиона Украины

Соавтор программы "Педагогический коучинг", утвержденной к внедрению Киевским национальным педагогическим университетом им. Драгоманова

Сооснователь Первой национальной Школы профессионального коучинга "Master Coach Azerbaijan"

Сооснователь программы "Master Coach" в Обьединенных Арабских Эмиратах

Руководитель Клуба профессиональных коучей Украины

Автор книг "Коучинг. Это так просто?"; "МастерологиЯ"; "Педагогический коучинг"

В 2018 году в рамках национальной программы "Лидеры 21 века" награжден "Золотым крестом чести и доблести", званием "Рыцарь Отечества" и именным оружием за национальное достоинство, патриотизм и активное участие в развитии государства.

Время мероприятия: 10:00 - 18:00

Стоимость участия для одного человека: 70 манатов.

В день мероприятия: 80 манатов.

Стоимость участия для пары: 100 манатов.

В день мероприятия: 110 манатов.

Желающие принять участие на тренинге могут связаться по

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.