Впервые в Баку пройдет тренинг для пар "Счастливая женщина = успешный мужчина" (ВИДЕО)

16 августа 2018 года коучи и бизнес тренера из Украины Александр Тищук и Инга Кирилюк проведут тренинг "Счастливая женщина = успешный мужчина", реализуемый компанией Business Ring.
Для кого этот тренинг? Для тех...
- кто давно состоит в отношениях и хочет улучшить их
- кто только в начале пути и хочет с самого начала построить крепкие отношения
- чьи отношения в состоянии кризиса
- кто хочет создать счастливую семью
Тренинг будет полезен как уже семейным парам, так и не состоящим в браке молодым людям. Тренеры говорят, что максимально эффективный результат от тренинга получат именно пары.
На тренинге вы узнаете:
✔️ что значит "крепкие" отношения
✔️ как женщине повлиять на успех мужчины
✔️ как мужчине сделать женщину счастливой
✔️ чего нельзя делать в отношениях
✔️ как работать с обидами, страхами и ревностью
✔️ что делать в конфликтных ситуациях
✔️ как учиться разговаривать заново
Александр и Инга: “...достаточно ли одной любви для построения крепких взаимоотношений? Чтобы супружеские отношения были длительными и крепкими, необходима постоянная работа над ними двух людей. И тут есть по крайней мере два пути: притирка и строительство. Путь сердца и путь разума. Женский и мужской подход в выстраивании отношений. Насколько они разные и как они дополняют друг друга? Давайте разбираться”.
Отметим, что Александр и Инга уже 17 лет в счастливом браке и растят сына чемпиона в разных видах спорта: велосипедный, плаванье, айкидо. У мальчика 26 медалей и более 30 грамот.
Помимо этого, Инга Кирилюк:
- Вокалотерапевт
- Коуч и тренер по работе с голосом и невербаликой в Международной Школе
- Коучинга и Менторинга Master Coach Ukraine
- Ведущий тренер в Школе "Убедительный оратор"
- Тренер по публичным выступлениям в Международной школе тренеров Алены Сысоевой
- Автор тренингов "Сила Голоса", "Актерское мастерство в продажах"
- Автор и создатель обучающей игры “Великий Оратор”
Александр Тищук:
- Сертифицированный Мастер бизнес коуч, Международный университет Лидерства (США)
- Основатель Международной школы коучинга и менторинга "Master Coach Ukraine"
- Член Европейского Совета менторинга и коучинга (ЕМСС)
- Член Рыцарского Легиона Украины
- Соавтор программы "Педагогический коучинг", утвержденной к внедрению Киевским национальным педагогическим университетом им. Драгоманова
- Сооснователь Первой национальной Школы профессионального коучинга "Master Coach Azerbaijan"
- Сооснователь программы "Master Coach" в Обьединенных Арабских Эмиратах
- Руководитель Клуба профессиональных коучей Украины
- Автор книг "Коучинг. Это так просто?"; "МастерологиЯ"; "Педагогический коучинг"
- В 2018 году в рамках национальной программы "Лидеры 21 века" награжден "Золотым крестом чести и доблести", званием "Рыцарь Отечества" и именным оружием за национальное достоинство, патриотизм и активное участие в развитии государства.
Время мероприятия: 10:00 - 18:00
Стоимость участия для одного человека: 70 манатов.
В день мероприятия: 80 манатов.
Стоимость участия для пары: 100 манатов.
В день мероприятия: 110 манатов.
Желающие принять участие на тренинге могут связаться по
- info@businessring.az
- https://www.facebook.com/events/1457041294441861/
- +99455 409-39-50
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