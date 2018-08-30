В 2019 г. Азербайджан начнет экспорт своих автомобилей (ФОТО)

МОСКВА /Trend/ - В 2019 году азербайджано-иранский автомобильный завод “Хазар” планирует начать экспорт в Россию и другие страны СНГ, сообщила Trend в четверг официальный представитель азербайджанской автомобильной компании AzerMash Вероника Аллахвердиева на полях выставки "Московский международный автомобильный салон" в Crocus Expo (Москва).

Азербайджанские автомобили “Хазар” на Московском международном автомобильном салоне представлены впервые. По словам Аллахвердиевой, на выставке демонстрируются два автомобиля компании [Khazar LD и Khazar SD].

“Для нас очень важно участвовать в таких мероприятиях, поскольку наш бренд новый, он был открыт всего несколько месяцев назад - с марта 2018 года”, - сказала она, добавив, что завод является совместным предприятием AzerMash [75 процентов акций] и Iran Khodro [25 процентов]. Мощность завода составляет примерно 10 тысяч автомобилей в год и до сегодняшнего дня на заводе было выпущено свыше 300 автомобилей.

Как отметила Аллахвердиева, в настоящее время запчасти для автомобилей производятся в Иране, однако в будущем планируется наладить их производство в Азербайджане.

Автомобильный завод “Хазар” расположен на юго-востоке Азербайджана в Нефтчалинской промышленной зоне. Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания AzEuroCar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, 25 процентов - иранская.

(Автор: Артем Соколов)

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