В аэропорту казахстанского города Шымкент появится новый терминал

5 сентября 2018 19:21 (UTC+04:00)

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