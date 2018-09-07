Торговые дома Азербайджана откроются в Польше и Казахстане

7 сентября 2018 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца года в Польше и Казахстане откроются торговые дома Азербайджана. Об этом в пятницу говорится в сообщении министерства экономики.

Открытие торговых домов – одно из значимых мероприятий, осуществляемых в рамках расширения экспорта азербайджанской продукции и поощрения бренда Made in Azerbaijan.

Вопросу открытия торговых домов Азербайджана в Польше и Казахстане было посвящено очередное заседание Клуба экспортеров, которое прошло в Бакинском бизнес-центре при поддержке министерства экономики и организационной поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Было отмечено, что торговые дома Азербайджана уже действуют в Беларуси, Латвии и Украине. В них функционирует постоянная выставка различных видов продукции, производимой азербайджанскими компаниями. На этих выставках представлены коньячная продукция, фруктовые соки, компоты, минеральные воды, овощи, консервированная продукция, растительные масла, чай, ковры, текстиль, шелк, косметическая продукция, электрооборудование и т.д.

Исполнительный директор Клуба экспортеров Зохраб Гадиров представил подробную информацию о торговых домах, которые откроются в Польше и Казахстане, призвал предпринимателей быть активными в этой сфере.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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