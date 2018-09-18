Директор управления британского банка HSBC назначен советником министра финансов Узбекистана

18 сентября 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Советником министра финансов, начальником нового Управления суверенных государственных, корпоративных (банковских) долговых обязательств и государственного долга министерства финансов Узбекистана назначен директор управления по работе с клиентами на рынке долгового капитала банка HSBC в Лондоне Одилбек Рустамович Исаков, сообщили в пресс-службе министерства финансов Узбекистана.

Исаков занимал должность в HSBC с марта 2016 года, а в целом проработал в банке последние 12 лет.

Три раза номинировался в финансовом журнале Global Capital как «Самый впечатляющий глобальный банкир развивающихся рынков» (Most impressive global emerging markets origination banker) в 2014, 2015 и 2017 годах.

Входит в состав Экспертного совета «Буюк келажак».

Напомним, что новое Управление министерства финансов было образовано постановлением президента от 21 июля «О дополнительных мерах по диверсификации источников внешнего финансирования», согласно которому предусмотрено получение в текущем году суверенного кредитного рейтинга Узбекистана и назначение консорциума банков во главе с J.P. Morgan Chase финансовым консультантом, для получения рейтинга и эмиссии суверенных облигаций страны.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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