Азербайджан значительно сократит выработку вызывающих парниковый эффект газов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен значительно сократить выработку газов, вызывающих парниковый эффект.
Об этом в четверг сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе своего выступления на VII Международном форуме Caspian Energy 2018.
По его словам, данного результата возможно достичь благодаря новым технологиям, позволяющим улучшить процесс и повысить экологичность производства.
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