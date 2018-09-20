Азербайджан значительно сократит выработку вызывающих парниковый эффект газов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен значительно сократить выработку газов, вызывающих парниковый эффект.

Об этом в четверг сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе своего выступления на VII Международном форуме Caspian Energy 2018.

По его словам, данного результата возможно достичь благодаря новым технологиям, позволяющим улучшить процесс и повысить экологичность производства.

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