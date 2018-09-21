США исключило из «чёрного списка» узбекский хлопок

21 сентября 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда США исключило узбекский хлопок из так называемого «чёрного списка» товаров, произведенных с использованием детского труда, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на американское министерство.

Ежегодный список, составляемый Бюро по международным трудовым вопросам (International Labor Affairs Bureau, ILAB) министерства, опубликован в восьмой раз. Узбекский хлопок попал в него в 2009 году, когда список вышел впервые.

Минтруда США отмечает, что достичь решения проблемы удалось благодаря целенаправленным совместным усилиям правительства Узбекистана, Международной организации труда (МОТ), международных неправительственных организаций и правительства США.

«Правительство Узбекистана продемонстрировало политическую волю работать в направлении искоренения принудительного труда. Пожалуй, лучше всего это выражено выступлением президента Шавката Мирзиёева в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года, в которой он подтвердил приверженность решению проблемы принудительного труда в Узбекистане», – подчеркивается в отчете Минтруда США.

Отметим, что в этом году правительство Узбекистана предприняло ряд мер по недопущению принудительного труда на сборе хлопка. В частности, повышены тарифы, усилен мониторинг по недопущению принудительного труда, ведется широкая информационная кампания среди населения, запущены новые механизмы принятия жалоб на незаконные действия должностных лиц.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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