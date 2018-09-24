Узбекистан сможет работать с Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Nike - Министерство внешней торговли

24 сентября 2018 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исключение узбекского хлопка из "черного списка" США откроет пути для дальнейшего сотрудничества с Gucci, Louis Vuitton, Adidas, Nike и другими известными мировыми брендами, сообщает "Подробно.uz" со ссылкой на слова начальника Управления анализа и прогнозирования развития мировых рынков Министерства внешней торговли Узбекистана Акмала Эшниёзова.

"Это решение было достигнуто благодаря согласованным совместным действиям правительства Узбекистана, Международной организации труда и международных неправительственных организаций. Данный факт положительно повлияет на имидж Узбекистана на мировой арене и откроет пути для возможной кооперации с ведущими зарубежными брендами в текстильной промышленности Gucci, Louis Vuitton, H&M, OGGI, Adidas, Nike и другими. Также это создаст новые возможности для наращивания экспорта текстильной продукции на рынки развитых стран, в частности, в страны ЕС, Северной Америки и Японии", – отметил Эшниёзов.

Напомним, что Министерство труда США исключило узбекский хлопок из так называемого «чёрного списка» товаров, произведенных с использованием детского труда.

Минтруда США отмечает, что достичь решения проблемы удалось благодаря целенаправленным совместным усилиям правительства Узбекистана, Международной организации труда (МОТ), международных неправительственных организаций и правительства США.

Ожидается, что в этом году с целью наблюдения за хлопковой кампанией Узбекистан посетят представители организации Cotton Campaign.

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