"Яндекс.Такси" призывает государственные органы Узбекистана помочь в создании карт

БАКУ /Trend/ - "Яндекс.Такси" планирует расширить свою деятельность на другие города Узбекистана, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на директора по работе с государственными органами "Яндекс.Такси" Антон Петраков.

"Мы готовы в короткие сроки запустить "Яндекс.Такси" в других городах Узбекистана, например, в Самарканде, Бухаре, Ургенче и Андижане, но для этого нам нужны очень точные и актуальные онлайн-карты этих городов. Подготовка карты своими силами – процесс долгий и затратный. Например, на создание карты Ташкента у нас ушло около года", – отметил Петраков.

По его словам, сейчас компания самостоятельно работает над картами крупных городов страны. При этом, добавил Петраков, "Яндекс" будет крайне признателен государственным органам Узбекистана за помощь в этом направлении – например, компании бы очень пригодились цифровые реестры объектов в этих городах.

"Мы уже обратились в Госкомземгеодезкадастр с вопросом по возможности обмена данными. Пока слишком рано говорить о результатах, но мы договорились встретиться и обсудить этот вопрос. Надеемся на плодотворное сотрудничество, которое принесет пользу всем сторонам – и государству, и бизнесу, и жителям городов. Дело не только в возможности запустить Яндекс.Такси в еще нескольких городах, хотя многие нас там ждут. Открытые данные – это всегда на пользу обществу", – подчеркнул Петраков.

Он также добавил, что, если у города появятся хорошие бесплатные онлайн-карты со всеми улицами и адресами, городскими объектами, качественной маршрутизацией и навигацией по маршруту, ими смогут пользоваться и коммунальные службы, например, пожарные, "Скорая помощь", службы доставки, туристические компании, сервисы бронирования жилья и многие другие виды бизнеса, включая даже конкурентов "Яндекса".

"Есть много исследований на тему, как онлайн-сервисы изменили к лучшему инфраструктуру городов в разных странах мира, и мы верим, что наши технологии помогут городам Узбекистана стать еще комфортнее и для местных жителей, и для туристов", – заключил Антон Петраков.

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