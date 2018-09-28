Стали известны разработчики концепции и плана проекта Tashkent City (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Разработчиком концепции крупнейшего градостроительного проекта в Ташкенте – международного делового центра (МДЦ) Tashkent City является турецкая компания Tabanlioglu Architects, автором же проектно-детальной планировки – британская компания Arup Group.

Об этом Trend сообщили в пятницу в дирекции МДЦ Tashkent City.

Согласно информации, техническое задание для участия в отборе по созданию концепции МДЦ Tashkent City было отправлено ряду архитектурных бюро летом 2017 года.

«По итогам рассмотрения готовых заданий было выявлено шесть основных претендентов: DP Architect (Сингапур), Skidmore, Owings and Merrill (США), Tabanlioglu Architects (Турция), Global Architectural Development (Турция), Sabri Pasayigit Design Office (Турция) и Discover Invest (Узбекистан). Президенту страны были представлены различные вариации предварительной концепции проекта. В итоге был выбран проект, подготовленный компанией Tabanlioglu Architects», – отметили в МДЦ.

Был выбран именно этот вариант, как говорится в сообщении, так как он являлся наименее затратным по времени, а устраивать «долгострой» в центре столицы было бы нецелесообразно.

В дирекции сообщили, что после разработки первоначальной концепции с британской компанией Arup Group был заключён договор на подготовку проектно-детальной планировки проекта.

Среди претендентов на этой стадии были также компании Tabanlioglu Architects (Турция), Turner Construction Company (США), Arup Group (Англия) и Meinhardt Group (Турция).

Отметим, что работы над проектом Tashkent City продолжаются более года. За ходом реализации проекта наблюдает лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также международные эксперты с целью оценки экономической состоятельности мега-проекта, его эффективности, прозрачности процессов.

Реализацией крупномасштабного проекта Tashkent City занимаются известные компании из Германии, Японии, Южной Кореи и Великобритании.

Проект реализуется исключительно за счет финансовых вливаний узбекских и зарубежных инвесторов, как закреплено в соответствующем постановлении Кабинета министров Узбекистана от 28 июля 2017 года.

Градостроительная документация, архитектурная концепция и инженерное проектирование, согласно этому же правовому акту, также разрабатываются за счет собственных средств иностранных и местных инвесторов.

Вся территория поделена на восемь отдельных участков – лотов, у каждого из которых разные этапы завершения работ до конца 2021 года и отдельные инвесторы.

В рамках МДЦ будут построены первый в Узбекистане небоскрёб высотой в 200 метров (японская Nihon Sekkei, французская Bureau Veritas и сингапурская DP Architects), который, в частности включит в себя бизнес-центры класса "А+" и пятизвездочную гостиницу Ritz Carlton; европейский бульвар с элементами национальной архитектуры (турецкие Uzguven Mimarlik и Muhendis); пятизвёздочная двадцатиэтажная гостиница Hilton и другие объекты.

Ранее в дирекции МДЦ сообщили Trend, что всемирно известный американский боксёр Майк Тайсон является владельцем недвижимости в возводимом на территории в 8 гектаров многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence в Tashkent City.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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