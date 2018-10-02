Казахстан наращивает химическое производство

2 октября 2018 10:02 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Казахстан полностью обеспечивает себя нефтепродуктами
Энергетика 01:49
Макинская птицефабрика запущена в Казахстане
Бизнес 01:45
Азербайджанский глинозём пойдёт в Таджикистан в обход Туркменистана? (Эксклюзив)
Бизнес 1 октября 17:36
В Казахстане пройдет заседание Всемирного нефтяного совета
Казахстан 1 октября 17:20
Беларусь подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма
Беларусь 1 октября 17:06
В Астане открылись центры консультационной помощи для молодежи
Казахстан 1 октября 13:06
Лента новостей
Трамп заявил о желании США получить помощь Китая в ситуации с КНДР
США 10:08
В Туркменистане стартовали Дни Целей устойчивого развития
Туркменистан 10:06
Саудовский король выделил 200 млн долларов для поддержания Центробанка Йемена
Арабские страны 10:03
В 2019 году на строительство дорог в Грузии будет выделено более 1 млрд лари
Грузия 09:57
Авиакомпания Primera Air объявила о закрытии своего офиса в Израиле
Израиль 09:53
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 34 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:47
В Турции конфисковано свыше 140 килограммов героина
Турция 09:46
Три храбреца из Азербайджана получили награду в России
Культура 09:44
В Таджикистане страны СНГ обсудят сотрудничество в области окружающей среды
Таджикистан 09:44