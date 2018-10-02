Доходы Азербайджана от эксплуатации полиметаллического месторождения "Филизчай" оцениваются в 6 млрд манатов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По предварительным оценкам, в результате 23-летней эксплуатации полиметаллического месторождения "Филизчай", богатого такими металлами, как медь, серебро, цинк и свинец, ожидается получение дохода в размере шести миллиардов манатов. Как сообщает ЗАО “AzerGold”, об этом было заявлено на встрече с представителями министерства экологии и природных ресурсов в геологическом лагере месторождения "Филизчай" участка Кохнамадан, находящегося в Балакенском районе.

В рамках встречи были обсуждены результаты предварительных исследований на стратегически важном не только для Азербайджана, но и для всей Европы полиметаллическом месторождении "Филизчай". Министр Мухтар Бабаев был подробно проинформирован об осуществляемых здесь геолого-разведочных и буровых работах и лабораторных исследованиях.

Председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов сообщил, что предварительный оценочный документ по месторождению "Филизчай" находится на стадии разработки со стороны влиятельной международной консалтинговой компании “SRK Consulting” и будет завершен до конца текущего года. После проведения на территории месторождения дополнительных буровых работ, металлургических тестов, инженерно-геологических и гидрологических исследований, начнется разработка документа по технико-экономическому обоснованию, который позволит уточнить соответствующую информацию. Ибрагимов отметил, что уточнение данных увеличит вероятность роста доходности проекта эксплуатации месторождения.

Учитывая близкое расположение месторождения к Загатальскому государственному природному заповеднику, министр Мухтар Бабаев подчеркнул значимость сведения до минимума влияния на окружающую среду во время проводимых на месторождении работ. В свою очередь, со стороны ЗАО “AzerGold” было отмечено, что одним из важных исследований при подготовке к эксплуатационным работам на месторождении, является подготовка документа по оценке воздействия на окружающую среду.

На встрече также была обсуждена оцифровка геологических данных по всем рудникам благородных и цветных металлов страны, усовершенствование национального законодательства в сфере горнорудной промышленности и скоординированная деятельность в этом направлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.