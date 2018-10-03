Азербайджан и Россия: об упрощении торговых процедур, создании ЗСТ и совместных проектах - ИНТЕРВЬЮ с замминистра

БАКУ /Trend/ - Отношения России с Азербайджаном развиваются по формуле стратегического партнерства, и эта тенденция еще более усиливается. Подтверждением тому являются взаимные визиты на высоком уровне, достигнутые договоренности. Фундаментальным стержнем отношений между Россией и Азербайджаном остается торгово-экономическое сотрудничество, которое определяет прагматичный и взвешенный характер партнерского диалога. В конце сентября в Баку прошел XI Российско-азербайджанский межрегиональный форум, основной целью которого было обеспечение развития связей между регионами двух стран.

О перспективах углубления сотрудничества рассказала в эксклюзивном интервью Trend замминистра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

Приоритетные сферы сотрудничества

В целом отношения Азербайджана и России носят дружественный и добрососедский характер, у нас есть общая история и культура, имеется высокий уровень межгосударственных отношений, которые являются основой двустороннего сотрудничества во многих направлениях, считает замминистра.

По её мнению, между странами имеются большие перспективы для развития и расширения

двустороннего сотрудничества. «Недавняя встреча президентов России и Азербайджана в Сочи в сентябре, по итогам которой были подписаны 15 документов, а также Совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, показала, что наши страны настроены на продолжительное и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на национальных интересах двух государств.

Если же говорить конкретно по Северному Кавказу, то опять-таки приоритетным направлением является развитие сферы торговли, поскольку мы соседи Азербайджана, а наши регионы Северного Кавказа считаются одними из основных торговых партнеров Азербайджана в первую очередь по продовольственной продукции. Мы полагаем, что в Азербайджане это направление также надо развивать.

И второе направление, которое мы считаем перспективным, - это совместное развитие туризма для привлечения турпотока из Азербайджана в Россию, в частности на Северный Кавказ, и наоборот, а также формирование совместных турпродуктов для граждан из других стран, которые могли бы ознакомиться и с Россией (в частности с Северным Кавказом), и Азербайджаном, пребывая в России»,- сказала замминистра образования .

Во время обсуждений за круглым столом в рамках Российско-азербайджанского межрегионального форума, посвященного развитию двустороннего сотрудничества, «мы с нашими азербайджанскими коллегами и представителями Ростуризма договорились наметить шаги по реализации в дальнейшем наших совместных проектов».

Потенциал сотрудничества недостаточно задействован

По словам замминистра, в Азербайджане очень много талантливых людей, которым, возможно, здесь и не хватает масштабов для того, чтобы развиваться, поэтому они реализуют и могут реализовать какую-то часть своих проектов в России.

К примеру, в России есть ниши, в которых могло бы быть задействовано и женское предпринимательство. "Эту тему мы обсуждали на круглом столе, где присутствовали яркие представители женского бизнеса Азербайджана. Учитывая, что мы близки, говорим на одном языке и очень хорошо понимаем друг друга, все эти возможности надо использовать по максимуму", - сказала Рухуллаева.

Правила игры в экономике одинаковы и для мужчин, и для женщин вне зависимости от гендерного признака. Другое дело, что женщина - это мать, это семья, и у нее две большие госзадачи. Бизнесмен-мужчина со многими бытовыми проблемами не сталкивается. Считаю, что очень талантливые и деловые женщины, которые могут успешно вести бизнес, в тот период, когда надо уделить внимание воспитанию своих детей, не все свое время должны тратить на бизнес.

Поэтому женщине часто приходится совмещать бизнес и семью. Это, можно сказать, двойная нагрузка… Это я говорю не как государственный чиновник, а, прежде всего, как женщина, поскольку понимаю любую женщину в том, чего ей стоит добиваться каких-то профессиональных успехов в своей жизни.

"Для меня стало очевидным, что в Азербайджане женщинам-предпринимателям оказывается большая поддержка, что архиважно, учитывая, какую большую роль они играют в обществе. Как мне показалось в Баку, азербайджанские женщины бизнеса чувствуют себя достаточно уверенно, что указывает на то, что в вашей стране нет каких-либо преград и препятствий для выстраивания бизнеса и карьеры. Это замечательно. Считаю, что женщина-предприниматель любой страны вносит большой вклад в экономику, поэтому радует, что соответствующие условия созданы для развития и продвижения женского предпринимательства и в Азербайджане, и в России. Соответственно это открывает шансы для реализации каких-то важных бизнес-проектов, постоянного обмена опытом работы и, в конечном итоге, для укрепления бизнес-климата в своей стране. На круглом столе, например, мы рассматривали ниши в туризме", - отметила замминистра.

О возможностях увеличения турпотока

Туристическая сфера, как одна из наиболее выгодных направлений, привлекательна для российской стороны, в частности Северо-Кавказского региона, и для ее расширения проводится колоссальная работа.

"Думаю, граждане Азербайджана меня прекрасно поймут, потому что для развития туризма у нас имеется прекрасный географический потенциал - это и горы, и море, и древняя культура, и богатая кухня и еще санаторно-курортный комплекс. То есть целый спектр возможностей, что может привлекать людей, но при этом наш потенциал далеко не реализован. Сейчас Кавказ принимает ежегодно порядка двух миллионов туристов, хотя мы считаем, что потенциал Кавказа составляет порядка 10 миллионов туристов в год. Поэтому мы планируем развивать все ниши в рамках проектов, которые позволят постепенно увеличить этот турпоток", - сказала Рухуллаева.

С нашими азербайджанскими коллегами, по её словам, за круглыми столами в рамках межрегионального форума также обсуждалась идея развития морского туризма на Каспии. По этому поводу высказался в Баку и президент Владимир Путин.

"Это будет уникальный проект, которому пока нет аналога, и мы полагаем, что его реализация может принести обоюдную выгоду и иметь хорошую перспективу для продолжительного и эффективного сотрудничества между нашими странами. Проект экономически востребован, к тому же он способствует развитию культурных региональных связей между странами Каспийского бассейна", - сказала замминистра.

Говоря о географии предварительных маршрутов, она отметила, что это будет зависеть от туроператоров бизнеса, которые будут участвовать в этом проекте. Причем маршруты могут быть разными, то есть короткими, длинными, а в идеале это может быть «кругосветный» маршрут по Каспию, который сможет охватить все прикаспийские страны. Сейчас у нас в России строится круизный теплоход, который может быть использован в этом направлении, а задача нашего министерства вместе с Ростуризмом и вместе с азербайджанской стороной подготовить инфраструктуру к тому, чтобы маршрут мог полноценно заработать.

"Мы договорились на круглом столе с коллегами с азербайджанской стороны по итогам нашей встречи о том, что будем разрабатывать и синхронизировать совместный проект на Каспии", - добавила она.

Развитие санаторно-курортного направления

Интерес к санаторно-курортной сфере, конечно, не спал и с каждым годом приобретает все больше популярности. Напротив, это направление в России активно развивается, особенно если говорить о курортах Кавказских Минеральных Вод. Там санатории загружены круглый год и пользуются большим спросом, люди едут из разных стран, в том числе и бывшего Союза. «У наших азербайджанских гостей это направление также популярно. Думаю, логично отметить и другой существенный факт, связанный с совместным российско-азербайджанским бизнесом. Отмечу, что на Северном Кавказе действует несколько санаториев, построенных с азербайджанскими инвестициями. Один из них очень современный санаторий «Источник» в Ессентуках, о котором на форуме во время обсуждений с нашими азербайджанскими коллегами много говорилось.

Отрадно, что у нас имеются такие совместные качественные инвестиционные проекты, реализованные с нашими партнерами из Азербайджана", - сказала замминистра.

Санаторий «Источник» в Ессентуках на 444 места открылся в 2016 году. Совокупный объем инвестиций составил 1,5 миллиарда рублей.

В настоящее время прорабатывается совместный проект по строительству одного СПА-комплекса в Кисловодске и санатория в Железноводске. В Железноводске проект перешел в активную стадию подготовки. Определен земельный участок для строительства, готовятся документы на строительство санатория с номерным фондом на 400 мест. Срок сдачи объекта установлен на 2020 год. При этом российская сторона предоставила землю, на базе которой можно развить бизнес, соответственно сложилось такого рода двустороннее партнерство.

Еще один проект планируется в городе-курорте Кисловодске. 6 апреля 2017 года с азербайджанской стороной подписано соглашение о намерениях по проведению реконструкции санатория «Академический», находящегося в государственной собственности. Инвестор выразил готовность создать современный санаторно-курортный комплекс. Объект расположен на земельном участке площадью 4,9 га в двух минутах ходьбы от национального парка «Кисловодский». Со стороны правительства Ставропольского края инвестору планируется предоставить налоговые льготы для реализации этого проекта.

О создании свободных экономических зон в Северо-Кавказском регионе

В целях расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном есть несколько вариантов взаимодействия в многостороннем формате. Один из них - расширение сотрудничества в рамках СНГ и, прежде всего, присоединение Азербайджана к зоне свободной торговли СНГ, в последующем - к ЗСТ услугами.

«Несомненно, это интересные направления, идут переговоры, стороны ищут компромисс. Полагаю, что сближение наших стран в обозначенных форматах необходимо и привлекательно для обеих сторон. Как человек близкий к экономике я считаю, что такие зоны нужны, и заключенные договоренности, прежде всего, должны быть взаимовыгодны»,- сказала Ольга Рухуллаева.

Свободные экономические зоны предполагают упрощенные таможенные и административные процедуры по пересечению границ, какие-то товары могут быть освобождены от пошлин. «В рамках развития российского Каспийского региона мы предполагаем проработку вопроса о создании свободных экономических зон на Северном Кавказе и на Каспии. Между тем создание таких зон - это вопрос международных договоренностей и нормативно-правового регулирования, и мы считаем этот вопрос перспективным«,- отметила замминистра.

Ожидается реализация совместных инфраструктурных проектов

"Как я уже сказала, помимо создания совместных транспортных проектов, предусмотренных по морскому каспийскому направлению, могут быть проекты, связанные с улучшением эффективности сообщений через азербайджано-российскую сухопутную границу. Учитывая постоянно растущий грузо- и пассажиропоток на этой границе, подобные проекты, конечно, очень востребованы", - сказала Рухуллаева.

По ее словам, одним из важнейших направлений текущего российско-азербайджанского взаимодействия является работа по запуску движения по международному транспортному коридору «Север-Юг», в частности по его западной ветке, через Азербайджан, являющейся самым коротким маршрутом. Наблюдается повышенный интерес российских и международных компаний к организации транспортировки грузов по МТК «Север-Юг» по маршруту Россия - Иран - Индия и в обратном направлении. В развитие транспортного вопроса азербайджанским партнерам предложено рассмотреть возможность внедрения в Азербайджане российских систем «Платон» и «ГЛОНАСС», что, по-нашему мнению, позволит создать безопасную и прозрачную среду при осуществлении внутренних и транзитных перевозок пассажиров и грузов. Российская сторона готова на безвозмездной основе передать программное обеспечение азербайджанским партнерам.

Что касается Северного Кавказа, то до конца 2019 года будут завершены работы, связанные с реконструкцией пункта пропуска Яраг-Казмаляр, включая организацию пешеходного перехода через реку Самур, а также включение указанного пункта пропуска в перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для прибытия алкогольной продукции, ввозимой автомобильным транспортом, и организацию специализированного таможенного поста на территории Северо-Кавказского федерального округа для оформления подакцизных товаров. «Думаю, в этом и есть упрощение торговых процедур, чтобы момент перехода через границу был меньше связан с количеством и сложностью административных препятствий.Очень много говорилось на форуме в Баку о том, что торгово-экономический потенциал между нашими странами находится на очень высоком уровне, у нас много совместных проектов, взаимные инвестиции, что настрой на долгосрочное продолжительное партнерство есть и у Азербайджана, и у России»,- отметила Рухуллаева.

Азербайджанские компании в России

Азербайджан сотрудничает более чем с 70 регионами Российской Федерации, отношения с субъектами СКФО имеют приоритетное значение. Особенно хорошие деловые отношения с Дагестаном и Ставропольским краем.

В сфере строительства в Дагестане активно работают азербайджанские компании, поставляют строительные материалы, бетон. Азербайджанские компании заинтересованы в проектах по созданию хозяйств для выращивания и переработки сельхозпродукции, производству консервных продуктов, рассматриваются проекты по созданию логистических центров в Ставропольском крае, который является одним из основных поставщиков зерновых в Азербайджан. Азербайджанская сторона заинтересована в обеспечении непрерывных поставок зерновых. Реализуются такие проекты, как чайная фабрика в Краснодаре, который хоть и не входит в СКФО, но находится очень близко и произведенные там продукты поставляются в СКФО.

Популярность продукции под брендом «Made in Azerbaijan» в России

Россия находится на девятом месте по импорту продукции из Азербайджанской Республики. И основная экспортная статья Азербайджана в Россию - это плодоовощная продукция. При этом за 2017 год импорт из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию вырос на 55 процентов, показав лучшую динамику среди партнеров России в СНГ. Это говорит о больших перспективах реализации азербайджанской продукции в России. Однако, по мнению замминистра, чтобы на практике воспользоваться имеющимися возможностями в условиях роста конкуренции на российском рынке, нужны скоординированные усилия обеих сторон, возможно, разработка программы совместных действий.

Безусловно, реализация продукции под общим брендом скажется на ее узнаваемости на российском рынке и, уверена, положительно отразится на спросе. Однако важным аспектом совместной работы также является адаптация азербайджанских сельхозпроизводителей и выпускаемой ими продукции к требованиям российского рынка и российских регуляторов.

"Если же отвечать на этот вопрос как потребитель, а не как представитель власти по Северному Кавказу, могу сказать, что наиболее востребованы на российском потребительском рынке бакинские помидоры. У нас они считаются настоящим брендом азербайджанской продукции в первую очередь. Ну и еще нам нравятся азербайджанские сухофрукты, орехи, гранатовые соки. Это я говорю вам как покупатель. Кстати, в Баку я купила азербайджанский чай, надеюсь, он также придется по вкусу", - сказала замминистра

Впечатления об Азербайджане

«В Баку я приехала впервые, и меня очень поразило то, с каким тонким восточным изяществом развивается этот город, очень много широких проспектов и зелени, и все это производит потрясающее впечатление.

Хочется снова сюда вернуться. Я точно могу сказать, что всем своим друзьям и знакомым обязательно буду рассказывать о Баку и рекомендовать, чтоб приехали в эту гостеприимную и радужную страну, - подытожила Рухуллаева.

(Автор: Матанат Насибова)

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