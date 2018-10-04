Регионы России и Узбекистана намерены сотрудничать в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Пензенская область России и Андижанская область Узбекистана заинтересованы в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Об этом, как передают узбекистанские СМИ, стало известно по итогам подписания протокола о намерениях по развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах между двумя регионами.

Отметим, что узбекистанская делегация посетила российский регион совместно с главой Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым.

На переговорах стороны обсуждали развитие инвестиционной деятельности и потенциал Пензенской области как одного из промышленных и научных субъектов России. Представители исполнительной и законодательной власти обсудили перспективные направления сотрудничества, в их числе проекты в агропромышленном комплексе и ряде отраслей промышленности.

Абдурахманов отметил заинтересованность Андижанской области в расширении торгового взаимодействия между двумя регионами.

Узбекистанскую сторону также заинтересовало сотрудничество в сфере образования и медицины. Делегация Пензенской области была приглашена с ответным рабочим визитом в Андижан.

Отметим, что Узбекистан является одним из постоянных партнеров Пензенской области по экспорту, входит в пятерку стран с самым высоким экспортным потенциалом. На его долю приходится около шести процентов всех экспортируемых из Пензенской области товаров.

В основном экспортируются продовольственные товары и сырье для их производства, а также машиностроительная продукция и целлюлозно-бумажные изделия.

Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала, и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца года их число превысит тысячу. Активно себя в России проявляет и узбекистанский бизнес, который открыл уже более 560 предприятий.

Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года он составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9 процента.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 процента и достиг почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7 процента, а импорт – на 28,1 процента. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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