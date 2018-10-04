Фонд поддержки экспорта Узнацбанка будет продвигать местные бренды в Индии

БАКУ /Trend/ - Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства при Национальном банке Узбекистана зарегистрировал свое представительство в Индии, передаёт "UzDaily.uz".

Представительство фонда будет проводит маркетинговые исследования и находить иностранных партнеров.

Офис Фонда будет продвигать бренды Узбекистана и организовывать участие предпринимателей Узбекистана в международных выставках, ярмарках, тендерных торгах и других мероприятиях.

Представительство будет оказывать содействие в получении международных сертификатов, лицензий и других разрешительных документов.

Представительство фонда уже оказало содействие компании O‘zbekiston Shampani заключить контракт с индийской компанией ADITYA EXPORT на сумму 1 миллиона долларов. Узбекская компания с декабря 2018 года начнет поставки винодельную продукцию в Индию.

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