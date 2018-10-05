Беларусь может начать поставлять в Узбекистан ткани для пошива школьной формы

БАКУ /Trend/ - Белорусское предприятие «Камволь» может приступить к поставкам в Узбекистан ткани для пошива школьной формы, сообщили белорусские СМИ со ссылкой на председателя концерна «Беллегпром» Николая Ефимчика.

«Мы обсуждаем тему выхода с тканями «Камволь» на рынок Узбекистана для пошива школьной формы. Как нам стало известно, у них уже принято решение на уровне главы государства о введении единой школьной формы. Уже есть наработки, решение за узбекской стороной. Мы готовы удовлетворить их потребности в необходимом объеме, и это еще один шаг для развития «Камволь», - сказал Николай Ефимчик.

Напомним, что с 2019/2020 учебного года во всех школах Узбекистана будет введена единая школьная форма. Предусматривается внедрение формы по трем возрастным категориям – для учащихся 1-4, 5-8 и 9-11 классов. Для её покупки можно будет воспользоваться краткосрочным микрокредитом.

Ранее сообщалось, что белорусский концерн «Беллегпром» и Ташкентская область Узбекистана подписали протокол о намерениях с целью расширения сотрудничества в текстильной отрасли.

Стороны проявили заинтересованность в развитии сотрудничества в текстильной и кожевенно-обувной отраслях между предприятиями Беларуси и Узбекистана.

Отметим, что в первой половине 2018 года экспорт предприятий концерна «Беллегпром» в Узбекистан составил 293,9 тысячи долларов, что на 5,1 процента больше аналогичного периода прошлого года. Поставки выросли в первую очередь за счёт увеличения экспорта тканей «Камволь» (в 3,4 раза), чулочно-носочных изделий (в 7 раз), корсетных изделий (в 1,7 раза).

Основную номенклатуру экспорта составляют швейные и трикотажные изделия, полотна из целлюлозных волокон («Искож»), искусственные и синтетические ткани («Моготекс», «Камволь»), трикотажные полотна («Белфа»), текстильная галантерея («Лента) и т.д.

Из Узбекистана в Беларусь в основном экспортируются хлопчатобумажная пряжа, хлопковое волокно и трикотажные хлопчатобумажные полотна.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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