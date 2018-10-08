На Ташкентской фондовой бирже установлен рекорд по объёму торгов

8 октября 2018 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов на узбекской Республиканской фондовой бирже «Тошкент» за неделю со 2 по 5 октября было заключено 180 сделок купли-продажи с акциями 27 акционерных обществ, сообщили в пресс-службе биржи.

В результате было реализовано 69,8 миллиона штук акций, установлен рекордный показатель объема торгов – 85 миллиардов сумов (10,39 миллиона долларов).

Наиболее активно торговались акции коммерческих банков (доля в недельном обороте – 99,5 процента).

Средний объем сделок составил 472,3 миллиона сумов, а среднедневной размер сделок – 21,1 миллиарда сумов. Показатель средней цены реализации в расчете на одну акцию составил 1 218 сумов, а среднедневное количество проданных ценных бумаг – 17,5 миллиона штук.

С начала года на РФБ «Тошкент» заключено 7 973 сделки с ценными бумагами на общую сумму 414,8 миллиарда сумов. В торгах участвовало 7,4 миллиарда штук ценных бумаг 113 эмитентов.

Официальный курс на 8 октября составляет 8179,66 UZS/USD.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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