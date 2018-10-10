Администрация президента Узбекистана организует тепличный и животноводческий комплексы

10 октября 2018 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Как следует из постановления Кабинета министров Узбекистана от 4 октября 2018 года, финансово-хозяйственный департамент Администрации президента Узбекистана организует тепличный и животноводческий комплексы в Ташкентской области и модернизирует гостиницу в столице Узбекистана, передают "Новости Узбекистана"

В документе отмечено, что государственное унитарное предприятие Agro Service реконструирует теплицу на базе тепличного парникового хозяйства в Кибрайском районе, состоящего из остекленного блока для выращивания томатов и огурцов (3 гектаров), организует современные тепличный блок ECO (1,2 гектара) и теплицу для выращивания цветов (0,5 гектара). Кроме того, Agro Service организует современный животноводческий откормочный комплекс крупного рогатого скота и молочную ферму для выращивания коз в Ташкентской области.

Государственное унитарное предприятие Turkiston mehmonxonalar kompleksi создаст современный гостиничный комплекс премиум класса путем реконструкции существующих гостевых помещений и ресторана.

Заказчиком определена дирекция государственных резиденций финансово-хозяйственного департамента Администрации президента, генподрядчиком - ООО Bauraum Group.

Источниками финансирования тепличного блока ECO и теплицы по выращиванию цветов определены средства госбюджета, реконструкции теплицы в Кибрайском районе, нового животноводческого откормочного комплекса и молочной фермы по выращиванию коз, а также гостиницы – кредиты коммерческих банков, отмечено в документе.

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