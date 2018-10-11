Узбекистан присоединился к Проекту развития человеческого капитала ВБ

БАКУ /Trend/ - Обнародованные сегодня итоги нового исследования Всемирного банка убедительно демонстрируют правительствам, что лучшие результаты в области охраны здоровья детей и их обучения могут обеспечить значительный рост доходов населения и стран в будущем.

Индекс человеческого капитала, представленный сегодня на Бали в Индонезии в рамках Ежегодных совещаний Всемирного банка и Международного валютного фонда, демонстрирует, что совокупный доход на протяжении жизни 56 процентов родившихся сегодня на планете детей окажется более чем наполовину ниже потенциально возможного. Причина этому - низкая эффективность инвестиций правительств в население своих стран, что не способствует формированию здоровой, образованной рабочей силы, подготовленной к профессиям будущего.

Человеческий капитал, включающий здоровье, знания и навыки, накапливаемые людьми в течение жизни, был одним из ключевых факторов, способствовавших в XX веке экономическому росту и сокращению масштабов бедности во многих странах мира, особенно в Азии.

«Человеческий капитал – это зачастую единственный капитал, которым обладает беднейшие слои населения», – подчеркнул Президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким. «Он является из важнейшей движущей силой устойчивого экономического роста. Однако, инвестициям в здравоохранение и образование не уделяется должного внимания. Индекс человеческого капитала непосредственно связывает улучшение результатов в области здравоохранения и образования с производительностью и экономическим ростом. Надеюсь, что он будет стимулировать страны к принятию срочных мер, направленных на увеличение объемов и повышение эффективности государственных инвестиций в свое население».

«Развитие человеческого капитала имеет первостепенную важность для всех стран и с любым уровнем доходов в свете необходимости быть лучше подготовленными для конкуренции в мировой экономики будущего», - добавил Ким.

Индекс человеческого капитала позволяет измерить человеческий капитал, который родившийся сегодня ребенок может накопить к своему 18-летию, с поправкой на риск, связанный с некачественным здравоохранением и низким уровнем образования в стране его проживания. Индекс позволяет измерить дистанцию, которая отделяет каждую страну от предельного уровня – идеального здоровья и полноценного образования родившегося сегодня ребенка. В этом индексе учитываются:

Выживание – Доживут ли родившиеся сегодня дети до времени поступления в школу?

Обучение – Как долго они проучатся и какой объем знаний усвоят?

Здоровье – Закончат ли они школу здоровыми и готовыми к дальнейшему обучению и/или к труду в своей взрослой жизни?

Индекс позволяет сопоставить производительность труда работника, которым в будущем станет родившийся сегодня ребенка, с уровнем, которого он мог бы достичь, если бы получил полное образование и обладал хорошим здоровьем.

В первом издании Индекса представлен рейтинг 157 государств. В пятерку стран, больше других инвестирующих в развитие человеческого капитала, вошли Сингапур, Южная Корея, Япония, Гонконг и Финляндия. В рейтинге также представлены результаты трех государства Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, и Таджикистан заняли 31, 76 и 89 место соответственно.

Индекс включен в готовящийся к выходу в свет «Доклад о мировом развитии 2019: Изменение характера труда», в котором отмечается важное значение инвестиций в человеческий капитал с точки зрения подготовки к труду будущего.

Данный Индекса является составной частью Проекта развития человеческого капитала Группы Всемирного банка, рассматривающей человеческий капитал в качестве одной из движущих сил экономического роста в интересах всех слоев населения. Помимо разработки Индекса, проект включает программу развития исследований и оценки человеческого капитала, а также предусматривает содействие странам, стремящимся улучшить свои показатели в соответствующих секторах человеческого капитала.

«Правительство Узбекистана признает важность госинвестиций в развитие человеческого капитала, который имеет решающее значение для экономической трансформации и будущего страны», - отметил Глава Представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори. «Мы приветствуем тот факт, что Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, которая присоединилась к другим 27 государствам мира, поддерживающим реализацию Проекта развитие человеческого капитала», - добавил Мори.

Первыми интерес к участию в этом проекте проявили примерно 28 стран из различных регионов мира и с различным уровнем дохода. Они уже назначили ответственных должностных лиц в своих правительствах, которым предстоит взаимодействовать с Группой Всемирного банка в рамках реализации проекта. Эти страны приступили к работе по активизации политического диалога по вопросам развития человеческого капитала между своими заинтересованными министерствами и по определению национальных приоритетов в сфере ускоренного развития человеческого капитала, в соответствии с планам развития каждой страны.

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