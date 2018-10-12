Две азербайджанские компании приняты на листинг Бакинской фондовой биржи

12 октября 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские продовольственные компании ОАО "İmişli-Yağ-Pendir" и ОАО "Mingəçevir Balıq" приняты на листинг Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает в пятницу биржа.

В сообщении отмечается, что акции компаний будут котироваться на альтернативном рынке.

Акции зарегистрированы с первичной торговой стоимостью каждой акции в два маната.

Андеррайтером выступает компания Unicapital.

Официальный курс на 12 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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