Темпы роста числа новых предприятий в Узбекистане выросли на треть

15 октября 2018 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года в Узбекистане было создано 42,8 тысячи новых предприятий и организаций, что на 10 тысяч (30,6 процента) больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Госкомитете по статистике Узбекистана.

Вместе с тем, количество предприятий и организаций, прекративших свою деятельность, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 39,3 процента и составило 6,6 тысячи.

В результате количество действующих предприятий и организаций с начала года увеличилось на 31,1 тысячи (10,9 процента) и составило 316,7 тысячи.

Из общего числа на долю предприятий и организаций в сфере торговли приходятся 21,9 процента, промышленности - 17,4 процента, строительства - 8,9 процента, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 7,6 процента, услуг по проживанию и питанию - 6,1 процента, перевозки и хранения - 4,1 процента, информации и связи - 2,2 процента, здравоохранения и предоставления социальных услуг - 2,1 процента, других сферах экономической деятельности - 29,7 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан обошёл Россию по числу новых мигрантов из Узбекистана
Бизнес 10:08
Численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона человек
Бизнес 09:59
В Узбекистане создано на четверть больше малых предприятий и микрофирм
Бизнес 09:38
Россия вновь на первом месте по количеству новых иностранных предприятий в Узбекистане
Бизнес 09:21
В пригороде Москвы началась тестовая эксплуатация автобуса SAZ LE60 узбекского производства
Узбекистан 14 октября 17:01
В Узбекистане с первого ноября на 10% увеличат зарплаты, пенсии и стипендии
Узбекистан 13 октября 22:40
Лента новостей
Казахстан обошёл Россию по числу новых мигрантов из Узбекистана
Бизнес 10:08
В Казахстане темпы роста цен на экспортные товары превысили импортные
Бизнес 10:08
Численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона человек
Бизнес 09:59
Компактность, практичность, технологичность: в Баку представили новый флагманский кроссовер AUDI Q8 (ФОТО)
Бизнес 09:50
В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки
Бизнес 09:46
В Узбекистане создано на четверть больше малых предприятий и микрофирм
Бизнес 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 октября
Бизнес 09:33
В аэропорту Тель-Авива проходят военные учения
Израиль 09:24
Россия вновь на первом месте по количеству новых иностранных предприятий в Узбекистане
Бизнес 09:21