Темпы роста числа новых предприятий в Узбекистане выросли на треть

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года в Узбекистане было создано 42,8 тысячи новых предприятий и организаций, что на 10 тысяч (30,6 процента) больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Госкомитете по статистике Узбекистана.

Вместе с тем, количество предприятий и организаций, прекративших свою деятельность, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 39,3 процента и составило 6,6 тысячи.

В результате количество действующих предприятий и организаций с начала года увеличилось на 31,1 тысячи (10,9 процента) и составило 316,7 тысячи.

Из общего числа на долю предприятий и организаций в сфере торговли приходятся 21,9 процента, промышленности - 17,4 процента, строительства - 8,9 процента, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 7,6 процента, услуг по проживанию и питанию - 6,1 процента, перевозки и хранения - 4,1 процента, информации и связи - 2,2 процента, здравоохранения и предоставления социальных услуг - 2,1 процента, других сферах экономической деятельности - 29,7 процента.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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