В Узбекистане создано на четверть больше малых предприятий и микрофирм

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2018 года в Узбекистане было создано 38,1 тысячи новых малых предприятий и микрофирм, что на 23,6 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике.

К 1 октября 2018 года в Узбекистане действовало 257,1 тысячи малых предприятий и микрофирм, что на 11,8 процента больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно информации, наибольшее количество малых предприятий и микрофирм было создано в сфере торговли – 8 798, промышленности – 8 530, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 4 511, строительства – 4 921.

Напомним, что за январь-сентябрь 2018 года в Узбекистане было создано 42,8 тысячи новых предприятий и организаций, что на 10 тысяч (30,6 процента) больше аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем, количество предприятий и организаций, прекративших свою деятельность, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 39,3 процента и составило 6,6 тысячи.

В результате количество действующих предприятий и организаций с начала года увеличилось на 31,1 тысячи (10,9 процента) и составило 316,7 тысячи.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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