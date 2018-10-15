Численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона человек

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 октября 2018 года численность постоянного населения Узбекистана составила 33 085,2 тысячи человек, и с начала года увеличилась на 428,5 тысячи человек (1,3 процента), сообщили в Государственном комитете Узбекистана по статистике.

При этом численность городского населения составила 16 728,2 тысячи человек (50,6 процента), сельского – 16 357 тысяч (49,4 процента).

Согласно информации, естественный прирост населения за январь-сентябрь составил 440,8 тысячи человек, что на 34 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (406,8 тысячи).

Плотность населения республики на 1 октября составила 73,7 человека на 1 квадратный километр. Наибольшая плотность – в Ташкенте (7 478,8 человека) наименьшая – в Навоийской области (8,7 человека).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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