Узбекистан переходит на производство «зелёных» стройматериалов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане разрабатываются проекты по производству «зеленых» строительных материалов, сообщили Trend в субботу в АО «Узстройматериалы».

В компании сообщили, что рынок стройматериалов Узбекистана динамично развивается, активно развивается сектор строительства жилищного фонда, реализуются несколько крупных государственных программ по реконструкции и строительству объектов социального назначения.

«В связи с этим формируется устойчивый спрос на строительные материалы. В строй вводятся новые производственные мощности, в том числе и путем привлечения иностранных инвестиций. Предприятия страны удовлетворяют спрос на основные строительные материалы», – отметили в «Узстройматериалы».

Согласно информации, на сегодня на строительном рынке Узбекистана наиболее востребованными строительными материалами являются цемент, железобетонные конструкции, жженый кирпич, а также пластиковые и алюминиевые профили, окна и витражи.

Вместе с этим, как отметили в компании, меняется структура спроса, и наряду с качеством материалов, теперь также требуется обеспечение их энергоэффективности и экологичности.

«С учетом устойчивого развития промышленности строительных материалов, принимаются меры по переходу на более экологичные и энергоэффективные производства, что очень важно при ускоренном росте объемов производства», – сообщили в компании.

В связи с этим, как отметили в компании, в Узбекистане сегодня разрабатывается ряд проектов по организации производства «зеленых» строительных материалов, которые отличаются экологичностью, энергоэффективностью и отвечают современным требованиям.

На предприятиях по производству строительных материалов проводится модернизация с целью увеличения энергоэффективности и уменьшения количества отходов производства.

Отметим, что в январе-сентябре 2018 года предприятиями АО было произведено продукции на 3,51 триллиона сумов (2,43 триллиона сумов в 2017 году), из которых товары на 40,1 миллиона долларов (78,29 миллиона долларов) отправлены на экспорт. Производство цемента за отчётный период составило 5,75 миллиона тонн (5,91 миллиона тонн в 2017 году).

Официальный курс на 20 октября составляет 8208,04 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.