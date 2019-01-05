Индия хочет расширить сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе - посол (Эксклюзив)

5 января 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индийские нефтяные компании желают расширить присутствие в нефтегазовом секторе Азербайджана, сказал Trend посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

Посол напомнил, что крупнейшая индийская нефтегазовая компания Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) имеет долю в азербайджанском нефтегазовом месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) (2,31 процента).

«У Индии имеется очень хороший потенциал в этом секторе. Наши компании хотели бы участвовать в развитии других нефтегазовых проектов Азербайджана», - сказал Рана.

Посол отметил, что также существует большой потенциал для сотрудничества в фармацевтике, туризме и других сферах.

Посол подчеркнул, что экономические отношения между странами с каждым годом укрепляются.

«Между нашими странами очень хорошие экономические отношения. У нас хорошая торговля, и она растет с каждым годом. Мы надеемся, что наше экономическое сотрудничество будет расширяться в ближайшие годы», - отметил Рана.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Индией в январе-ноябре 2018 года составил 836,7 миллиона долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 749,1 миллиона долларов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, товарооборот между странами вырос на 45,9 процента, а экспорт азербайджанской продукции увеличился почти в два раза.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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