Объём торгов на Ташкентской фондовой бирже вновь заметно упал

25 декабря 2018 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов на узбекской Республиканской фондовой бирже «Тошкент» за неделю с 17 по 21 декабря было заключено 223 сделки купли-продажи с акциями 32 акционерных обществ, передаёт во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу биржи.

В результате было реализовано 10,2 миллиона штук простых и 0,7 миллиона штук привилегированных акций на сумму 7,1 миллиарда сумов, против 35,4 миллиарда сумов неделей ранее.

Наибольшим спросом в истекшем периоде пользовались ценные бумаги коммерческих банков – 93,5 процента (6,7 миллиарда сумов) и строительных компаний – 1,2 процента (85,5 миллиона сумов).

Средний размер сделки составил 32 миллиона сумов, а средний объем сделок за торговый день – 1,4 миллиарда сумов. Показатель средней цены реализации в расчете на одну акцию составил 659,5 сума, а среднесуточное количество ценных бумаг, участвовавших на торгах – 2,2 миллиона штук.

С начала года на РФБ «Тошкент» заключены 10 318 сделок с акциями и корпоративными облигациями на общую сумму 662,3 миллиарда сумов. В торгах участвовали 10,1 миллиарда штук корпоративных ценных бумаг 117 эмитентов.

Официальный курс на 25 декабря составляет 8339,55 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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