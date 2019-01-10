Сильный ветер не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев

10 января 2019 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев, сообщили в четверг Trend в аэропорту.

В аэропорту отметили, что все полеты осуществляются по графику.

Отметим, что в последние несколько дней в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается сильный ветер. В частности, в связи с ухудшением погоды накануне ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» рекомендовало предпринять упреждающие меры безопасности и обеспечить прибытие судов в безопасные места. Бакинское транспортное агентство также просило пассажиров, ожидающих автобус на остановках, быть внимательными, не выходить на проезжую часть на территории центров пересадки транспорта и в других местах, садиться и выходить из автобусов строго на остановках, а при переходе дороги пользоваться пешеходными переходами.

По данным Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в четверг ожидается также ожидается сильный северо-западный ветер.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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