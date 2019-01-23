Учебные программы в Азербайджане необходимо адаптировать к требованиям рынка труда - конфедерация

БАКУ /Trend/ - Конфедерация предпринимателей Азербайджана заинтересована в том, чтобы среди молодежи возросло число деловых людей.

Об этом во время выступления на конференции «Занятость молодежи: взгляды, призывы и перспективы работодателей» сказал президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, сообщает в среду Trend.

По словам главы Конфедерации, в стране созданы благоприятные условия для предпринимателей: «Просто необходимо быть более инициативным, смелым и решительным».

Мусаев добавил, что занятость молодежи часть общей занятости в Азербайджане: «И без качественного среднего, профессионального и высшего образования невозможно говорить о достойных рабочих местах для молодежи. Поэтому необходимо совершенствовать учебные программы, чтобы они соответствовали требованиям рынка труда».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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