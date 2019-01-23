МОТ высоко оценивает работу в Азербайджане по обеспечению занятостью молодежи

23 января 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает важное значение обеспечению молодежи рабочими местами.

Об этом, как передает в среду Trend, говорится в обращении генерального директора Международной организации труда (МОТ) Гая Райдера к участникам конференции "Занятость молодежи: Взгляд работодателей, вызовы и перспективы", проходящей в Баку.

Обращение зачитала глава офиса МОТ по Восточной Европе и Центральной Азии Ольга Кулаева.

В обращении отмечается, что новый мир рынка труда требует разработки новых моделей, правил и стандартов по обеспечению социальной защиты и достойного труда.

"Большинство населения Азербайджана является молодым поколением, и в будущем мы должны создать для него благоприятные условия, удовлетворить потребности молодого поколения", - говорится в обращении.

Как отмечается в обращении, новые технологии полностью изменили ситуацию на рынке труда в мире.

"Мы должны создать новые благоприятные условия в нынешней ситуации на рынке труда. В противном случае это может привести к резкому сокращению рабочих мест в мире. Считаю, что для нас одним из важнейших вопросов является адаптация рынка труда под требования современного мира", - говорится в обращении Райдера.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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