Чешская компания рассматривает возможность производства электробусов в Азербайджане

25 января 2019 18:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чешский автопроизводитель Skoda рассматривает возможность производства электробусов в Азербайджане. Об этом сообщил в пятницу Trend источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, на данный момент Skoda ищет партнеров в Азербайджане для реализации проекта.

"С этой целью компания обратилась к правительству Азербайджана для содействия в поиске партнеров в стране", - сказал он.

Напомним, что ранее Гянджинский автомобильный завод подписал договор с белорусской компанией "ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш"" по поставкам комплектующих электробусов для сборки их в Азербайджане.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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