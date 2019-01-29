В Азербайджане значительно сократилось число налоговых проверок

29 января 2019 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году число выездных налоговых проверок в Азербайджане сократилось втрое по сравнению с показателем предшествовавшего года.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекперов на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

По словам замминистра, в прошлом году было проведено около 1500 выездных налоговых проверок.

Отметим, что до января 2021 года в Азербайджане действует мораторий на проверки бизнеса, но они не распространяются на налоговые проверки компаний с годовым оборотом свыше 120 тысяч манатов. При этом, мораторий также не затрагивает хронометражные проверки и ряд других видов налоговых проверок, которые проводятся в компаниях с годовым оборотом менее 120 тысяч манатов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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