Производители птичьего корма в Азербайджане могут получить льготы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут быть внедрены налоговые льготы в сфере производства птичьего корма.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель министра по налогам Азербайджана Сахиб Алекперов на конференции, посвященной итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах".

Замминистра отметил, что три ведомства - министерства экономики, сельского хозяйства и налогов - уже готовят соответствующие предложения.

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