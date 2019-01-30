Большая часть продукции Сумгайытского химико-промышленного парка будет экспортироваться в Турцию - посол

30 января 2019 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сумгайытский химико-промышленный парк - показатель экономического развития Азербайджана.

Об этом в среду во время посещения представителями посольств и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, Сумгайытского химико-промышленного парка сказал журналистам посол Турции Эркан Озорал.

По его словам, турецкие компании также сыграли роль в строительстве парка.

"Сумгайытский химико-промышленный парк является частью экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Большая часть продукции, которая здесь будет производиться, будет экспортироваться на турецкий рынок", - отметил посол.

Озорал сказал, что в будущем по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Турцию будет отправляться произведенная в промышленном парке продукция и появится возможность для ее экспорта из Турции в Европу.

"В будущем этот парк внесет важный вклад в экономическое развитие не только Азербайджана, но и Турции", - сказал посол.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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