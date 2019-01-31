В Азербайджане будут определены критерии для участников кластеров МСБ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут определены критерии для участников кластеров малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом, как передает в четверг Trend, сказал журналистам первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Натиг Гасанов.

По словам Гасанова, также будут определены критерии для компании-кластера. Представитель Агентства отметил, что кластеры и участники кластеров - новые понятия, которые были внесены в Налоговый кодекс.

Как сообщил первый зампред правления, первый кластер МСБ будет создан после определения соответствующих критериев. Субъекты МСБ также смогут воспользоваться льготами только после определения критериев.

Отметим, что с первого января 2019 года вступили в силу новые поправки в Налоговый кодекс Азербайджана, в рамках которых представители малого и среднего бизнеса получили различные льготы. Одними из таких льгот являются кластеры.

Поправки ввели два новых понятия - компания-кластер МСБ, которой может стать юридической лицо, получившее специальное свидетельство, и участники кластера МСБ, которыми могут стать юридические или физические лица, получившие специальное свидетельство и заключившие контракт с компанией-кластером.

Согласно Налоговому кодексу, участники кластеров на семь лет освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на прибыль с той части дохода, которая направляется на капитальные расходы.

Компания-кластер освобождается от уплаты налога на прибыль на семь лет, а также от уплаты земельного налога, налога на имущество и налога за импорт оборудования.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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