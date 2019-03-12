Российские банки могут финансировать проекты азербайджанских компаний - «Газпромбанк»

БАКУ /Trend/ - Несмотря на отличие масштабов экономики России и Азербайджана, они похожи, и, прежде всего тем, что наши экономики замедляет инфляция, у нас достаточно низкая долговая нагрузка, и очень сильный платежный баланс, что сегодня редкость на всем пространстве СНГ.

Как передает Trend, об этом заявила заместитель начальника Департамента анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанка» (ГПБ), Гульнара Хайдаршина во время бизнес-семинара «Азербайджан на пути реализации инвестиционных проектов: возможности «Газпромбанка»».

По словам замначальника Департамента, все эти схожие факторы создают благоприятные условия для качественного экономического роста. Но, они не достаточные.

«Однако для развития сотрудничества стран необходимы инвестиции. Доля инвестиций в ВВП Азербайджана и России очень близка, поэтому на этой почве может строиться сотрудничество между нашими странами. В 2018 году рост экономики Азербайджана приблизился к полутора процентам, а российская экономика выросла на 2,3 процента. В следующем году мы ожидаем, что экономика Азербайджана по темпам роста опередит российскую экономику, в том числе за счет нефтегазового сектора. При этом рост азербайджанской экономики может составить три процента, что позволит досрочно достичь целей, указанных в дорожной карте национальной экономики Азербайджана», - сказала Хайдаршина.

Что же касается факторов, которые способствуют росту экономики Азербайджана и России, то, по словам замначальника Департамента, ключевыми драйверами экономики двух стран являются потребление и опять же инвестиции.

«Росту экономики двух стран способствует денежно-кредитная политика, даже, несмотря на то, что Центробанки России и Азербайджана нередко обвиняются в сохранении высоких ставок, но в целом консервативная денежно-кредитная политика Центробанков двух стран привела к замедлению инфляции, что, в частности, обеспечило макростабильность внутри стран. Соответственно через макростабильность удалось сохранить инвестиционную активность, и в этом смысле политика, проводимая Центробанками двух стран также схожа. Между тем, экономики России и Азербайджана создали достаточно большой запас прочности на всем пространстве СНГ, благодаря чему экономическая устойчивость двух стран является наиболее высокой», - сказала Хайдаршина.

По словам замначальника Департамента, в структуре внешней торговли в 2018 году взаимная торговля между нашими странами продемонстрировала двадцатипроцентный рост, и это рекордный показатель за последние восемь лет.

«Двусторонняя торговля находится на подъеме и этому способствовали определенные внешние факторы. Если мы обратимся к структуре экспорта из Азербайджана в Россию, то здесь очевидна высокая доля продовольствия и другой аграрной продукции. Это связано с обострением геополитической ситуации, в результате которой Россия была вынуждена отказаться от импорта продовольствия из ряда европейских стран, и именно Азербайджана подставил России свое дружеское плечо, с тем, чтобы в скорейшее время обеспечить импортозамещение продукции. Таким образом, доля поставок продовольствия из Азербайджана в Россию составляет порядка 70 процентов от всего объема экспорта. Тем самым, Азербайджан помог России в столь не простой ситуации», - продолжила Хайдаршина.

Замначальника Департамента отметила, что на сегодняшний день необходимо диверсифицировать экономики двух стран, учитывая, что доля нефти и газа в структуре экспорта все еще остается высокой.

«Что же касается структуры импорта, то она также очень схожа. В то же время у наших стран есть интерес в снижении зависимости от экспорта в нефтегазовой области, так то в этом отношении наши цели также совпадают. На сегодняшний день инвестиции России в экономику Азербайджана составили 4,2 миллиарда долларов, кроме того, в прошлом году наблюдался очень высокий приток инвестиций из России в Азербайджан, который был связан с реализацией крупных проектов, как в нефтегазовой сфере, так и в ненефтяном секторе. Но, каким образом российская экономика может помочь азербайджанской? Прежде всего, за счет подключения банковской системы. Дело в том, что активы наших банков существенно превышают активы банков Азербайджана, и соответственно российские банки могут предоставлять средства азербайджанским компаниям для финансирования каких-либо проектов», - заявила Хайдаршина.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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