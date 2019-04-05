В Баку откроется сельскохозяйственная ярмарка

5 апреля 2019 22:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта « Из села в город» Государственной аграрной торговой компании при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в Баку продолжается проведение ярмарок в выходные дни.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомпанию, покупатели смогут приобрести свежие, экологически чистые и качественные сельскохозяйственные продукты на ярмарке, которая пройдет 6-7, 13-14,20-21, 27-29 апреля по адресу: улица Низами 154 ( вблизи торгового центра Landmark ). Целью организаторов является более полное удовлетворение растущего спроса жителей столицы на сельскохозяйственные продукты, расширение выбора для потребителя, а также предотвращение искусственного завышения цен.

На территории ярмарки будет дейстовать мобильная лаборатория Института пищевой безопасности. На прилавок попадут лишь продукты, прошедшие проверку. Цены будут формироваться по принципу соотношения спроса-предложения и, в итоге, будут устанавливаться самими продавцами.

Фермеры, желающие принять участие в ярмарке, могут пройти регистрацию на сайте Госкомпании (https://agrotrade.gov.az/az/fair) и, позвонив по телефону: 050-400-88-99. Так же они могут непосредственно обратиться в Центр аграрного развития своего района.

Проект «Из села в город» реализуется Государственной аграрной торговой компанией с целью оказания поддержки фермерам и местным производителям продуктов питания в сбыте их продукции.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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