«Турецкие авиалинии» открывают прямое сообщение по маршруту Анкара-Баку-Анкара

8 апреля 2019 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Турецкие авиалинии» 22 апреля открывают прямое сообщение по маршруту Анкара-Баку-Анкара.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на авиакомпанию, рейсы Анкара-Баку будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам, а в обратном направлении - по вторникам, четвергам и субботам. Полеты по маршруту Анкара-Баку запланированы на 23:45 - 03:35 по местному времени, по маршруту Баку-Анкара - будут осуществляться в промежутке времени 04:30 - 06:20.

Таким образом, «Турецкие авиалинии» будут осуществлять прямые полеты в Азербайджан уже из трех городов Турции. Полеты будут осуществляться из двух аэропортов в Стамбуле, а также аэропортов Анкары и Антальи. Отметим, что в обратном направлении осуществляются прямые авиарейсы из городов Баку, Гянджа и Нахчыван.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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