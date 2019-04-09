Российский министр о создании совместных промпредприятий в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Россия рассчитывает на то, что направления, которые зафиксированы в сфере сельхозмашиностроения, будут развиваться с учетом наличия хорошего рынка по сельскохозяйственному производству и поддержки Азербайджана в сфере закупок сельхозтехники.

Об этом эксклюзивно сказал Trend министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам министра, Россия видит серьезные перспективы сотрудничества в этом направлении.

«То, что в феврале текущего года мы заложили основы сотрудничества в Азербайджане с предприятием AzerMash по сборке и производству легких коммерческих автомобилей совместно с российским партнером группой «ГАЗ» также показывает двухсторонний интерес в партнерском сотрудничестве наших стран, и, в частности, в создании новых совестных производственных предприятий. Разумеется, что все направления двустороннего сотрудничества, которые обсуждались в рамках приезда деловой миссии в Баку [четвертого апреля], должны быть закреплены соответствующими соглашениями, после чего можно было бы говорить о том, в какие сроки будет реализовано совместное производство. Что же касается сроков реализации совместных проектов в сфере сельхозмашиностроения, и промышленного сектора, все будет зависеть от того, насколько эффективно будет развиваться двустороннее экономическое сотрудничество», - сказал российский министр.

Отметим, что в Баку четвертого апреля прошло мероприятие с участием азербайджанских и российских предпринимателей. В нем приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, председатель правления Азербайджано-российского делового совета Самед Гурбанов, исполняющий обязанности президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, главный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

В рамках мероприятия предприниматели двух стран подписали ряд соглашений. В частности, ООО "Сумгайытский технологический парк" подписало соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений с КЗ "Ростсельмаш" и меморандум о сотрудничестве с АО "Трансмашхллдинг". ООО"АзОксо" подписало меморандум о намерении совместно реализации систем ограждения с ООО "Сервис Инвест".

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2018 году составил 2,55 миллиарда долларов, в том числе экспорт азербайджанской продукции в эту страну - 665,74 миллиона долларов.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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