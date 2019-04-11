В Азербайджане свыше 1000 безработных привлечены к программе самозанятости

11 апреля 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в течение первого квартала 2019 года привлекла к программе самозанятости более 1000 безработных и ищущих работу лиц, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Из их числа 181 человек - женщины, 352 человека - лица с инвалидностью, 26 человек - члены семей шехидов, 261 человек - вынужденные переселенцы, 67 - молодые люди.

Для привлеченных к программе лиц в данные момент проводятся тренинги. В ходе тренингов их обучают необходимым знаниями и навыкам, связанным с организацией бизнес деятельности. В заключение будет проведена оценка уровня подготовки участников к деятельности по самозанятости, а также оценка подготовленных ими бизнес-планов.

Готовых к самозанятости участников, бизнес-планы которых будут признаны успешными, будут обеспечены активами для формирования малого семейного хозяйства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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