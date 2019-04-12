Узбекистан и Грузия впервые после развала СССР воостановят прямое авиасообщение

БАКУ/Trend/ - Авиационные власти Грузии и Узбекистана успешно завершили переговоры по началу авиасообщения между странами, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Uzbekistan Airways с 16 июля приступает к выполнению полетов Ташкент-Тбилиси в Тбилисский международный аэропорт.

В летний сезон рейсы будут осуществляться с частотой два раза в неделю: во вторник и в воскресенье.

Регулярные рейсы будет выполнять лайнер Airbus A320.

Еще в начале февраля в Ташкенте состоялся 11 раунд политических консультаций между МИД Узбекистана и Грузии.

Напомним, что прямое авиасообщение между двумя странами отсутствует после развала СССР.

На сегодняшний день полеты осуществляются через третьи страны и минимальное время в пути из Ташкента в Тбилиси составляет более восьми часов.

В этой связи узбекская сторона поставила перед грузинской делегацией вопрос о возможном предоставлении узбекской авиакомпании права "пятой свободы воздуха".

Пятая степень свободы дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя государствами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.

В первом квартале текущего года количество визитов из Узбекистана в Грузию рекордно возросло. С января по март граждане Узбекистана побывали в Грузии более 4,5 тысячи раз, что на 279,4 процента больше по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год.

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