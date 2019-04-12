Азербайджан наладит экспорт фундука в Латвию

12 апреля 2019 22:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания "Azhazelnut" и латвийская "Alisco" подписали контракт на экспорт фундука в Латвию стоимостью 250 тысяч долларов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Как передает министерство, в рамках экспортной миссии Азербайджана в Ригу также была достигнута предварительная договоренность об экспорте гранатовой продукции между азербайджанской “Mars Fk” и латвийской фирмой “Auglu Serviss”.

«Кроме того, ряд азербайджанских компаний, участвовавших в экспортной миссии, провели переговоры с индийскими и латвийскими компаниями и сетями супермаркетов по поводу экспорта продукции», - говорится в сообщении.

Экспортная миссия включала 23 азербайджанские компании, занимающиеся производством вина и других алкогольных напитков, производством продуктов питания и текстиля, а также туризмом.

Экспортная миссия, начавшаяся седьмого апреля сегодня завершилась.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госкомитет по градостроительству о ходе реализации проекта Baku White City (Эксклюзив)
Бизнес 21:00
Азербайджан выделит дополнительные средства на строительство "Южного газового коридора"
Энергетика 20:49
Компания «Гейчай-Сюд» обнародовала показатели экспорта с начала года
Бизнес 20:47
Moody's ожидает повышения качества банковского надзора в Азербайджане
Финансы 19:31
При содействии банка ВТБ (Азербайджан) издана книга Чингиза Абдуллаева
Общество 18:10
Российское рейтинговое агентство ожидает низкий уровень инфляции в Азербайджане
Финансы 18:04
Лента новостей
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США 23:00
Трамп пригрозил демократам размещением нелегалов только в городах-убежищах
США 22:36
Если учиться усердно, или Затаив дыхание (ФОТО)
Культура 22:35
В Азербайджане под агросады выделят часть лесного фонда
Бизнес 22:23
В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов
Арабские страны 22:03
Британский комик умер после шутки про инсульт
В мире 21:29
Военные в Судане вступили в диалог с политическими партиями
Другие страны 21:15
В Рио-де-Жанейро обрушились два жилых дома
Другие страны 21:07
Госкомитет по градостроительству о ходе реализации проекта Baku White City (Эксклюзив)
Бизнес 21:00